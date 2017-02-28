Серед полонених, знайдених Савченко у бойовиків, двоє сепаратистів – координатор центру обміну заручниками

"Ми подивилися всі ці списки "оприлюднені Савченко - УНІАН). Знову-таки там є певна некоректність, в них відсутнє одне прізвище - Кареньков. Це наш військовослужбовець, який перебуває в Макіївській колонії. Про 6 осіб, яких нібито хтось відшукав, я теж дам пояснення. Чотири людини з цього списку, які нібито були знайдені, вони не зверталися до МВС, ні в СБУ, ні до волонтерів. Ми не знаємо, що це за люди. Ми будемо з'ясовувати, хто вони. Решта двоє, це люди з сепаратистськими схильностями, які, найімовірніше, були посаджені туди для якоїсь певної мети, прикладом, отримання інформації від наших полонених", - заявив координатор Центру з обміну та звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко, пише 112.ua.

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Котенко підкреслив, що для проведення переговорів з обміну полонених українська сторона повинна отримати відповідні звернення. "І коли Рубан виводить якихось людей і говорить, що він звільняє когось, ми відразу задаємо питання, хто ці люди, звідки вони взялися", - додав він.

За словами Котенка, завдяки діям Рубана було звільнено досить велику кількість людей, однак до нього все ж є питання. "Нашій групі вдалося звільнити більше 200 людей, тому дозвіл ніякий не потрібен. Можна домовлятися з бойовиками на довірчих відносинах проводити обмін без потрапляння на ту сторону", - пояснив він.

Нагадаємо, Савченко стверджує, що знайшла у колонії в Макіївці шістьох осіб, які вважалися зниклими безвісти.