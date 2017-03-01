Справи Юри Єнакієвського: Інтерпол не отримував інформації про закриття проваджень

Українське бюро Інтерполу поки що не отримало офіційного рішення суду щодо закриття кримінальних проваджень проти колишнього народного депутата від Партії регіонів, соратника екс-президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка.

Про це повідомив керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя в ефірі «112 Україна».

"Інформація про те, що Верховним судом прийняті відповідні рішення і ці рішення полягають у скасуванні кримінальних проваджень, до нашого підрозділу на даний момент не надходила. Якщо надійде, ми приймемо відповідні рішення", - сказав він.

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Неволя також зазначив, що в разі отримання офіційної інформації про закриття кримінальних проваджень стосовно Іванющенка відомство відкличе свої попередні запити щодо його розшуку.

"Ті матеріали справи, які ми отримали раніше, зараз знаходяться на розгляді комісії з контролю за файлами. Рішення щодо правомірності чи неправомірності оголошення його (Іванющенка) у міжнародний розшук на сьогодні ще комісією не прийнято", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ВСУ закрив всі кримінальні провадження щодо Іванющенка. Луценко зауважив, що це відбулося перед ухваленням рішення про продовження санкцій Європейського Союзу проти колишнього президента України Віктора Януковича та його соратників.

Водночас у Верховному суді України сьогодні, 1 березня, заявили, що «не приймали рішення про закриття кримінального провадження щодо Іванющенка, а тому поширена з цього питання інформація не відповідає дійсності».

Іванющенко входить до числа осіб, стосовно яких Євросоюз запровадив санкції. Зокрема, у санкційному списку перебувають разом з Януковичем екс-прем'єр Микола Азаров, колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка, екс-глава Адміністрації президента Андрій Клюєв та інші.

Посли ЄС 2 березня мають ухвалити рішення про продовження санкцій проти Януковича і його соратників, після чого воно буде затверджено Радою Євросоюзу.