Голова МЗС Польщі закликав Росію вивести війська з Донбасу і Криму
17:43, 01 березня 2017Політика
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Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський закликав Росію вивести війська з Донбасу і Криму.
Вітольд Ващиковський / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ващиковський заявив на спільній прес-конференції з главами МЗС України та Великої Британії сьогодні в Києві.
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«Незважаючи на проблеми в ЄС, ми не забуваємо про друзів та пріоритети в галузі безпеки», - підкреслив він.
«Ми тут, щоб закликати Москву вивести війська з Криму і Донбасу», - наголосив Ващиковський.
Раніше США закликали Росію і бойовиків негайно припинити обстріли на Донбасі.
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