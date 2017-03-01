Голова МЗС Польщі закликав Росію вивести війська з Донбасу і Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ващиковський заявив на спільній прес-конференції з главами МЗС України та Великої Британії сьогодні в Києві.

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«Незважаючи на проблеми в ЄС, ми не забуваємо про друзів та пріоритети в галузі безпеки», - підкреслив він.

«Ми тут, щоб закликати Москву вивести війська з Криму і Донбасу», - наголосив Ващиковський.

Раніше США закликали Росію і бойовиків негайно припинити обстріли на Донбасі.