У військовій прокуратурі зраділи заочному засудженню Клименка

Як повідомляє телеканал «112 Україна», про це головний військовий прокурор написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ми це зробили - "заочка" для Клименко є! Честь справжньому українському суду і справедливим терезам Феміди в особі судді Мірошниченко!" – зазначив Матіос.

"Після 17 годин "процесуальних" боїв і ігор адвокатів в хованки від суду, тільки що суддя Голосіївська суду Мірошниченко, розглянувши понад 30 клопотань захисту, надала дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (простіше -заочного розслідування) щодо Клименка", - додав він.

Матіос також нагадав, що Клименко в період квітня 2012 - вересень 2013, займаючи посаду голови ДПСУ (Міністра доходів і зборів), у складі створеної та очолюваної Януковичем злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації.

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Раніше рішення суду привітав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, що 23 лютого Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №5610, який надає слідству більше можливостей для заочного засудження Віктора Януковича і його оточення.

За словами Луценка, цей законопроект дозволить передати в суд 119 кримінальних проваджень проти екс-президента Віктора Януковича, екс-глави МВС Віталія Захарченко, екс-командувача Внутрішніми військами Станіслава Шуляка, екс-глави СБУ Олександра Якименка, екс-прем'єра Миколи Азарова, екс-генпрокурора Віктора Пшонки, екс-командира "Беркута" Сергія Кусюка, екс-першого заступника голови СБУ Володимира Тоцького та інших.