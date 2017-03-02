Яценюк: Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав екс-прем'єр, лідер партії "Народний фронт"Арсеній Яценюк, передає Цензор.НЕТ.

"Тісна співпраця і взаємна довіра між Україною та Великою Британією є однією з ключових умов для миру і безпеки у Східній Європі і для протидії агресивній та реваншистській політиці Кремля. Зустрічі у Лондоні, які сьогодні розпочав із бесіди з Міністром у справах Європи та Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, високими представниками офісу Прем'єр-міністра Великої Британії, а також Міністерства закордонних справ, підпорядковані цій меті - зміцнювати і розвивати українсько-британський діалог. Ми потребуємо більше британської присутності в Україні - політичної і безпекової підтримки, реформаторської допомоги, культурної присутності. Ціную, що наші переконання співпадають з настроєм і намірами офіційного Лондона", - розповів Яценюк.

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"Спільні точки дотику з Росією ніхто не збирається шукати за рахунок України - це мій основний висновок сьогодні у Великій Британії", - наголосив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк під час спілкування з журналістами в рамках робочого візиту до Лондона, повідомляє прес-служба політсили.

Арсеній Яценюк зазначив, що вже провів зустрічі з міністром у справах Європи й Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, парламентарями, високими представниками офісу прем'єр-міністра Великої Британії, а також Міністерства закордонних справ.

"Всі чекали, що після виборів у Сполучених Штатах ставлення вільного світу до Росії кардинально зміниться, і Росія очікувала зняття санкцій. Що означає зняття санкцій? Це означає, що Росія може робити далі те, що вона робила. Що значить сьогоднішня поведінка Сполучених Штатів, Великої Британії і всього вільного світу? Чи означає, що санкції зараз знімати ніхто не буде. Санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо Україна відновить свою територіальну цілісність", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Послідовність повинна бути такою. Якщо Росія забирається геть з України, якщо виконується повністю мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність, і Росія перестає порушувати міжнародне законодавство, то об'єктивно, що країни вільного світу, серед яких і Велика Британія повинні знайти точки дотику з Росією. Зокрема і в питаннях Сирії, боротьби з глобальним тероризмом, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї", - зазначив Яценюк.

Водночас Яценюк нагадав слова прем'єр-міністра Великої Британії Терези Мей: "Вона дуже чітко сказала в Філадельфії про те, що з Росією треба говорити з позиції сили. Це її пряма цитата".