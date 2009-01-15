Єдиний Центр підтримає відставку уряду

Депутати від “Єдиного Центру” голосуватимуть за відставку уряду під час розгляду питання у Верховній Раді щодо резолюції недовіри.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ.

В той же час він запевнив, що депутати від “Єдиного Центру” не проводять переговори з іншими фракціями ВР щодо синхронного голосування з цього питання.

«У нас достатньо є своїх міркувань і достатньо аргументів, щоб ми приймали рішення самостійно», - сказав він.

При цьому він додав, що на сьогодні “Єдиний Центр” «має попереднє рішення, щоб відправити уряд у відставку».