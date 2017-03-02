Суд продовжив термін арешту п’ятьох екс-"беркутівців" до 30 квітня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення суд прийняв перед завершенням сьогоднішнього засідання. Згідно з прийнятим рішенням, Аброськін, Зінченко, Маринченко, Тамтура і Янишевський перебуватимуть у слідчому ізоляторі до 30 квітня включно.

Суд у своєму рішенні зазначив, що ризики перебування обвинувачуваних на волі не зникли, тому їм не можна змінити запобіжний захід на більш м'який і не пов’язаний з триманням під вартою, про що клопотав захист екс-«беркутівців».

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України у 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Сергія Зінченка й Павла Аброськіна за підозрою у вбивстві 39 активістів Майдану.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування й направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського.

За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов’язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об’єднані в одне.