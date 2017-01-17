Розшукувані у справі щодо розстрілів на Майдані екс-беркутівці отримали громадянство РФ

Про це повідомив прокурор у справі п’яти екс-«беркутівців» Роман Псюк, обґрунтовуючи клопотання щодо продовження тримання під вартою Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтура, Олега Янішевського та Олександра Маринченка.

За його словами, таку інформацію прокуратура отримала на запит від Генеральної прокуратури Росії.

Серед тих, хто отримав громадянство Росії, зазначив Псюк, командир київського розформованого спецпідрозділу «Беркут», а двоє дістали тимчасовий притулок.

«На даний момент 10 осіб з обвинувального акту, відповідно до даних Генпрокуратури РФ, отримали громадянство Росії і нині там переховуються. Ще двоє отримали в Росії тимчасовий притулок», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України в 2014 році передала до суду кримінальне провадження стосовно екс-«беркутівців» Зінченка і Аброськіна за підозрою у розстрілі учасників Революції гідності.

10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування і направили до суду кримінальне провадження стосовно ще трьох екс-«беркутівців» Маринченка, Тамтури і Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину.

Кримінальні провадження щодо всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднано в одне.