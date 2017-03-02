Гройсман ініціюватиме перевірку всіх умов праці українських шахтарів

Як передає кореспондент УНІАН, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прибув на шахту «Степова», де сьогодні стався вибух і обвал гірської породи.

Зараз за його участю розпочалося засідання комісії, під час якої будуть розглядатися причини, що призвели до трагедії.

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Як заявив прем’єр журналістам перед початком засідання, про родини загиблих і травмованих подбають належним чином.

За його словами, під час самого засідання комісії обговорюватимуться питання, чому сталася трагедія й що треба зробити, щоби це не відбулося на інших шахтах.

Також прем’єр заявив, що сьогодні потрібно приймати рішення щодо перевірки всіх умов праці шахтарів.

«Я хотів би заслухати сьогодні всіх– і хто мав відношення до роботи цієї шахти, і до шахт України взагалі. Сьогодні потрібно приймати більш широке рішення щодо перевірки всіх умов праці шахтарів. Їм і так не солодко під землею. Умови роботи повинні бути належними, принаймні життя й безпека людей», – наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на шахті №10 "Степова" об'єднання ДП "Львіввугілля" сьогодні стався вибух та обвал гірської породи. У ДСНС повідомили, що всіх гірників з шахти піднято на поверхню. Наразі відомо про загибель 8 людей; 14 постраждалих госпіталізовано, з них двоє у важкому стані.