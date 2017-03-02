На Львівщині в шахті стався вибух, уже відомо про 8 загиблих
14:19, 02 березня 2017Інциденти
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На момент вибуху на шахті перебували 172 гірники.
Доля 20 гірників невідома
У Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля", повідомили у ДСНС.
Зазначається, що вибух стався на шахті горизонті 550 м., в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
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На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.
У ДСНС наголосили що доля 20 гірників залишається невідомою.
Причина обрушення встановлюється.
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