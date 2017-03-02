На Львівщині в шахті стався вибух, уже відомо про 8 загиблих

У Львівській області у селі Глухів Сокальського району пролунав вибух на шахті № 10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля", повідомили у ДСНС.

Зазначається, що вибух стався на шахті горизонті 550 м., в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

Читайте такожЗ'явилися фото зруйнованої бойовиками шахти Бутівка (фоторепортаж)

На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули та 6 гірників з травмами підняли на поверхню.

У ДСНС наголосили що доля 20 гірників залишається невідомою.

Причина обрушення встановлюється.