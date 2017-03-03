В ЄС не говорять про ідею відправки миротворчої місії ООН на Донбас, сподіваються на "Мінськ" - ЗМІ

Про це заявила представниця Єврокомісії під час щоденного брифінгу в Брюсселі, відповідаючи на питання німецького журналіста про "блакитні каски" на сході України, передає "ЄвроПравда".

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"Вам слід адресували своє запитання ООН", - сказала вона.

"Я хотіла б нагадати позицію ЄС, що ми сподіваємося на повне виконання Мінських угод і всі наші зусилля спрямовані на це", - підкреслила представниця Єврокомісії.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час візиту в Київ заявив про те, що вважає розумною ідею посилення спостережної місії ОБСЄ на Донбасі і підтримує її технічними засобами.