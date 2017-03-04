Марушевська опублікувала відео, як до неї приходили з обшуком озброєні співробітники СБУ

За словами Марушевської, вони приходили до неї, щоб провести обшук, йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

"Ось такі екіпіровані бійці прийшли до мене, побачили телекамери і втекли разом зі слідчими Генпрокуратури. Причину спроби обшуку пояснити не змогли. Сказали, що не мали наміру обшукувати. Очевидно брешуть, оскільки прийшли зі спецпідрозділом "Альфа", двома понятими і ухвалою, яка дозволяє обшук моєї квартири в будь-який момент до 7 березня включно. Чемно і бездумно відпрацьовують замовлення", - написала екс-голова Одеської митниці.

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Як повідомляв УНІАН, раніше екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська заявила, що правоохоронці намагаються провести обшуки у її квартирі.