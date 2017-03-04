Ввечері Солом’янський райсуд Києва обиратиме Насірову запобіжний захід – САП

Про це УНІАН повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«Засідання відбудеться за адресою Вознесенський узвіз (Смірнова-Ласточкіна) 10б», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Насірова з клінічної лікарні "Феофанія" перевезли до Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Як пояснили в НАБУ, його доправили в інший медзаклад для підтвердження або спростування діагнозу. У п’ятницю, 3 березня, захисники заявляли, що Насірова прооперували.

Разом з тим у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що вживатимуть усіх законних заходів для проведення у суботу чи неділю судового засідання з обрання запобіжного заходу Насірову.

*** 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру.

Читайте такожАдвокат Насірова відмовився розголошувати лікарський висновок щодо стану підзахисного

Насіров підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

Адвокати Насірова заявили, що затримання і повідомлення про підозру їхньому підзахисному відбулися незаконно.

Сьогодні, 4 березня, на сторінці Насірова у Facebook з’явилося повідомлення про те, що він не імітує захворювання і налаштований з часом піти до суду для обрання йому запобіжного заходу.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.