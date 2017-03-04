Насіров заявив, що не симулює хворобу і налаштований "з часом" піти до суду

Відсторонений від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що не симулює хворобу і налаштований з часом піти в суд для обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляється на сторінці Насірова в Facebook.

"Я не збираюся ні в якому разі їздити на лікарняному кріслі і не імітую хвороба. У мене достатньо власної гідності і поваги до закону, і тому я налаштований з часом піти в суд і особисто взяти участь у засіданні, на якому розглядатиметься запобіжний захід щодо мене", - написав він.

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Насіров зазначив, що надалі має намір публічно довести безпідставність і абсурдність звинувачень, в тому числі - і в суді". "Коли саме - це залежить від лікарів, сподіваюся, їм вдасться за короткий час завершити реабілітацію, і тоді я зможу професійно в суді публічно розгромити всі надумані звинувачення. Не робіть з мене цапа-відбувайла", - зазначив він.

Насиров запевнив, що не збирається залишати Україну. "Я - патріот України, тут живуть мої батьки, дружина, троє дітей, друзі. Я нікуди не збирався тікати, і не робити цього в майбутньому", - зазначив він.

Насіров додав, що "працював на межі", і його "організм не витримав раптового психологічного тиску".

"Але, повторюся, я зацікавлений якнайшвидше вирватися з лікарні, щоб довести безпідставність висунутих звинувачень", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро вручили Насірову повідомлення про підозру. Він підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра геоцентр". У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали необхідні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Повідомлення про підозру Насірову вручили в лікарні, де він перебуває під охороною. Разом з тим адвокати Насірова вважають, що затримання і повідомлення про підозру їх підзахисному відбулися незаконно.

3 березня Кабінет міністрів усунув Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.