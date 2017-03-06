Прокремлівський лідер боснійських сербів назвав питання Криму "вирішеним"

Говорячи про результати так званого референдуму в Криму, він заявив, що "волю народу необхідно поважати", передає російська газета "Известия".

"Крим перейшов до Росії на підставі референдуму, а волю народу треба поважати. Кримське питання вирішене", - упевнений Додик.

Він також заявив, що Захід не визнає волю народу в окупованому Криму, але при цьому визнає волю політичної еліти в Косово, де референдум навіть не проводився.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий договір про прийняття до складу РФ Криму й Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.