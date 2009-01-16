Лавров розраховує, що Обама не буде проштовхувати Україну в НАТО

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ розраховує, що новообраний президент США Барак ОБАМА не лобіюватиме розширення НАТО за рахунок України та Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛАВРОВ сказав на прес-конференції в Москві.

«Думаю, що це та тема, яка віртуальна порівняно з проблемою фінансової кризи, з якою новій адміністрації неминуче доведеться зіткнутися з перших же днів своєї роботи», - сказав С.ЛАВРОВ.

На його думку, входження в ці геополітичні проекти ціною підриву стабільності та створення додаткових розділових ліній матиме «дуже дорогу ціну з погляду розпилювання зусиль»

Він упевнений, що зусилля нової адміністрації потрібно зосередити на реальних проблемах, а не задоволенні чиїхось амбіцій, які є рушійною силою проекту розширення НАТО.

«Цей проект абсолютно непотрібний в сучасних умовах, який не об`єднує, а розділяє, і нам потрібен об`єднувальний порядок денний у Росії та НАТО, в України та НАТО, будь-якої країни, яка розташована в цьому реґіоні, і яка відповідально ставиться до своєї ролі», - сказав С.ЛАВРОВ.

На його думку, зараз з Альянсом можна взаємодіяти в найрізноманітніших формах для вирішення наявних проблем.

«А розширення задля розширення для освоєння геополітичної території, ради того, щоб комусь щось довести – це вже не зі сфери віртуального. Думаю, що нова адміністрація повною мірою зіставлятиме свої пріоритети, завдання та можливості», - сказав він.