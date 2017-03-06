США закликають Україну до якнайшвидшого створення антикорупційного суду

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

"Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає все більш актуальною", - заявили американські дипломати.

"Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають", - підкреслили в посольстві США.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Солом'янський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання відстороненому від посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжного заходу. Термін затримання Насірова сплинув після 23.00 5 березня. До цього суд 4-5 березня не зміг обрати Насірову запобіжний захід.

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Довідка УНІАН. Насіров підозрюється у зловживанні службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідство вважає, що Насіров упродовж 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом ТОВ. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.