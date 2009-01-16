У Ющенка просять не драматизувати ситуацію з газом для населення

Ситуацію з постачанням газу в регіонах України не потрібно драматизувати, але вважати її повністю вирішеною теж не можна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Так, він поінформував, що на сьогоднішній день так і не вдається підняти тиск в системі поставок газу в Севастополі, і через це в місті відключена гаряча вода.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, лише завдяки високій температурі повітря ситуація в принципі стабільна.

Також він зауважив, що вдалось розв’язати ситуацію з поставками газу до чотирьох південних районів Одеської області завдяки поставкам газу до Молдови.

Вдалося вирішити проблему і в Запоріжжі, і в понеділок діти знову підуть до школи, сказав заступник глави Секретаріату Президента.

По решті території, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, ситуація нормальна. Водночас він зауважив, що мова йде не про підприємства, а про забезпечення газом населення.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що за прогнозами синоптиків, найближчим часом прогнозується пониження температури на території України, і тому сьогодні області готуються до цього.

Як підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, за дорученням Президента у Секретаріаті глави держави постійно моніторять цю ситуацію. Він нагадав, що відповідно до рішення Міністерства енергетики, на сьогоднішній день майже в усіх регіонах відбувається заміщення газу мазутом на ТЕЦ, які виробляють електроенергію. І найкраще цей процес відбувається у Харківській області.

«В цілому області продовжують працювати в режимі економії і зменшувати споживання газу», - зазначив він.

В цілому, за винятком Донецької, Київської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Чернівецької областей, міст Києва та Севастополя, області отримують об’єми газу на потреби населення в тих обсягах, які вони отримували завжди.