Полторак обговорив з президентом Червоного хреста можливість створення зон безпеки на Донбасі
Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером можливість створення безпекових зон навколо об’єктів критичної інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення та гуманітарного розмінування на Донбасі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі оборонного відомства.
Зазначається, що президент МКЧХ підкреслив важливість налагодження оперативного діалогу, що дозволить підтримувати постійний зв’язок як з керівництвом Міноборони, так і командирами безпосередньо на місцях.
Він також наголосив на зацікавленості МКЧХ у продовженні співпраці з українським оборонним відомством.
Читайте такожЗСУ удосконалять ведення бойових дій для запобігання жертвам серед цивільних – Полторак
«Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо можливості створення безпекових зон навколо критичних об’єктів інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування, пошуку зниклих безвісти осіб тощо», - йдеться у повідомленні.