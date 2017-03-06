Полторак обговорив з президентом Червоного хреста можливість створення зон безпеки на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі оборонного відомства.

Зазначається, що президент МКЧХ підкреслив важливість налагодження оперативного діалогу, що дозволить підтримувати постійний зв’язок як з керівництвом Міноборони, так і командирами безпосередньо на місцях.

Він також наголосив на зацікавленості МКЧХ у продовженні співпраці з українським оборонним відомством.

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«Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо можливості створення безпекових зон навколо критичних об’єктів інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування, пошуку зниклих безвісти осіб тощо», - йдеться у повідомленні.