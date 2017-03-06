Полторак обговорив з президентом Червоного хреста можливість створення зон безпеки на Донбасі

18:30, 06 березня 2017
Політика
577 0

Міністр оборони України Степан Полторак обговорив з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Петером Маурером можливість створення безпекових зон навколо об’єктів критичної інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення та гуманітарного розмінування на Донбасі.

REUTERS

Про це УНІАН повідомили у прес-службі оборонного відомства.

Зазначається, що президент МКЧХ підкреслив важливість налагодження оперативного діалогу, що дозволить підтримувати постійний зв’язок як з керівництвом Міноборони, так і командирами безпосередньо на місцях.

Він також наголосив на зацікавленості МКЧХ у продовженні співпраці з українським оборонним відомством.

Читайте такожЗСУ удосконалять ведення бойових дій для запобігання жертвам серед цивільних – Полторак

«Під час зустрічі сторони обговорили питання щодо можливості створення безпекових зон навколо критичних об’єктів інфраструктури, удосконалення процедури перетину лінії зіткнення, гуманітарного розмінування, пошуку зниклих безвісти осіб тощо», - йдеться у повідомленні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Полторак#МКЧХ