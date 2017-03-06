ГПУ об’єднала кримінальні справи проти Юри Єнакієвського

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Як зазначається, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 368-2 (Незаконне збагачення) КК України.

У рамках вказаного кримінального провадження 29 грудня 2014 року колишньому народному депутату повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом організації розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, в сумі близько 177 млн грн під час укладання договорів між ДП «Держекоінвест» та ТОВ «Карпатибудінвест» та ч. 3 ст. 368-2 КК України за фактом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах в сумі близько 650 млн грн.

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«У даному випадку йдеться про розкрадання кіотських грошей, виділених на виконання капітального ремонту 38 об’єктів соціальної сфери у Луганській області, тобто у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Тому наразі не є можливим проведення необхідних процесуальних дій, у тому числі експертиз, для завершення розслідування кримінального провадження за вказаним фактом», - пояснили у відомстві.

Крім того, вказаним управлінням Генпрокуратури проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за підозрою Іванющенка у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 27 (Види співучасників), ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) КК України.

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Під час розслідування вказаного кримінального провадження 27 вересня 2016 року повідомлено про підозру Іванющенку та іншим двом особам за фактом організації вимагання за попередньою змовою групою осіб частки у статутному фонді ТОВ «Промринок», що завдало матеріальної шкоди потерпілим у великих розмірах та організації підписання, за попередньою змовою групою осіб, завідомо підробленого документу. 7 жовтня 2015 року у вказаному провадженні Іванющенка оголошено в розшук.

«1 березня кримінальні провадження об’єднані в одне провадження. Досудове розслідування за вказаними фактами триває», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура буде вживати всіх передбачених законом заходів, щоб арешти, накладені на майно Іванющенка були збережені в рамках подальшого розслідування об’єднаного кримінального провадження, наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого 2017 р. генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження проти Іванющенка. Згодом у Верховному суді заявили, що не приймали рішення про закриття кримінального провадження щодо Іванющенка.