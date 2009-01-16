Для Секретаріату Президента газовий консорціум - як «дохла кішка»
16:56, 16 січня 2009Політика
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Ідея неактуальна...
Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ вважає неактуальною ідею створення консорціуму для постачання та транзиту російського газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.
За його словами, на сьогоднішній день ідея консорціуму виглядає як «дохла кішка».
Заступник глави Секретаріату Президента зазначив, що ідея консорціуму потрібна Росії лише для вимагання коштів для побудови нових газопроводів Північний та Південний потік.
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