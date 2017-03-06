НАБУ оскаржило закриття справи стосовно головного санлікаря Протаса

Як повідомили УНІАН в прес-службі Національного антикорупційного бюро України, відповідну скаргу направлено на ім’я керівника САП Назара Холодницького 3 березня.

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В скарзі йдеться зокрема про те, що детективи Бюро зібрали вичерпну доказову базу й не погоджуються з рішенням старшого прокурора групи прокурорів САП Василя Кричуна про відсутність складу злочину, а також просять Холодницького скасувати постанову про закриття кримінального провадження та змінити групу прокурорів.

Як повідомляв УНІАН, головного санітарного лікаря України Протаса затримали 30 червня за підозрою в організації схеми з розкрадання 400 тис грн бюджетних коштів під виглядом виділення премій до Дня медичного працівника. Разом з Протасом було затримано начальника департаменту Державної санітарно-епідеміологічної служби Чепурного.

Детективи НАБУ повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та за ч.5 ст.27 та ч.4 ст.368 ККУ.

2 липня Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід Протасу у вигляді сплати понад 413 тис. грн застави.