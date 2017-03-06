У США раптово помер співавтор "плану Артеменка" щодо Криму

Як повідомляє The Independent, Алекс Оронов допомагав налагоджувати зв'язки між російськими офіційними особами і президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коена, а також "розробляв план повернення анексованого Криму".

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Видання зазначає, що Оронов був родичем особистого адвоката Трампа Майкла Коена, і саме Оронов допоміг організувати зустріч Артеменка із цим адвокатом та російськими представниками для обговорення "мирного плану" щодо Криму.

Як зазначив сам Андрій Артеменко на своїй сторінці в Facebook, Оронов був громадянином США, але останні 20 років віддав Україні, створивши сільськогосподарський холдинг - Баришівську зернову компанію, яка після залучення шведських інвестицій була перейменована в Grain Alliance.

"Помер він не від старості, не від хвороби, не від нещасного випадку, а від втручання американських журналістів в його життя! (...) Його серце не витримало! Він помер! Від перенапруження, від нервів, від несправедливості, від образи, від підозри, від горя непорозуміння!", - заявив Артеменко.

Нагадаємо, 20 лютого видання The New York Times повідомило, що депутат від Радикальної партії Андрій Артеменко передав у Білий дім "план нормалізації відносин" між Україною і Росією для скасування санкцій. "Планом" передбачається виведення всіх російських військ зі східної України; українські виборці, згідно з ідеєю Артеменка, мають вирішити питання про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

27 лютого, під час прес-конференції Артеменко заявив, що він планує "найближчим часом" здійснити поїздки до Вашингтона та Нью-Йорка і "продовжувати свою справу".