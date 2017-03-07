В очікуванні рішення свідки влаштували імпровізований концерт в одному з приміщень суду
02:37, 07 березня 2017Політика
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В очікуванні рішення суду свідки влаштували імпровізований концерт в одному з приміщень Солом'янського райсуду.
Ілюстрація / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, в очікуванні рішення суду активісти влашували імпровізований концерт в одному з судових залів.
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Також, на вулиці перебувають близько двох десятків актвістів автомайдану, вони гріються біля розведеного у бочці багаття на виїзді з території суду.
Також у приміщенні суду перебувають кілька нардепів, очікуючи на рішення судді.
Як повідомляв УНІАН, суддя Солом'янського суду Олександр Бобровник пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення по обрання запобіжного заходу для Романа Насірова.
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