САП подасть апеляцію і вимагатиме для Насірова 2 мільярди застави

Про це заявив керівник САП Назар Холодницький, повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

У САП нагадали, що судом 7 березня було частково задоволено клопотання прокурорів щодо обрання запобіжного заходу Насірову. Так, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 млн грн, хоча прокурори просили встановити грошову заставу у розмірі 2 млрд грн.

«Наша команда прокурорів гарно відпрацювала цей етап обрання запобіжного заходу, і ми задоволені тим, що суд належно оцінив наші докази щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Романа Насірова», - зауважив Холодницький.

«Водночас зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом'янського районного суду міста Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу — грошової застави — ми будемо притримуватися наших початкових вимог в 2 млрд гривень для того, щоби розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов’язків», - додав він.

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Також, зауважив керівник САП, у рамках цього кримінального провадження відбуваються слідчі дії, спрямовані на якнайшвидше завершення досудового розслідування в строки, визначені Кримінальним процесуальним кодексом.

Також керівник САП зазначив, що «зараз можна тільки здогадуватися, кому вигідні публічні нападки на роботу антикорупційних органів».

Як повідомляв УНІАН, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідство вважає, що високопосадовець протягом ‎2015 - 2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов'язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». Ці рішення були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обгрунтування та законних підстав, що спричинило державі шкоду близько 2 млрд грн.