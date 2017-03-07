Обвинувачення задоволене рішенням суду по Насірову, однак не виключає подання апеляції

Про це журналістам по завершенні судового засідання заявив представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків, передає кореспондент УНІАН.

"В цілому ми задоволені рішенням суду, що суд правильно оцінив ризики, всі ті докази, які ми подали і обрав саме той запобіжний захід, які ми просили - тримання під вартою. Також суд оцінив обґрунтованість підозри: що у сторони обвинувачення були всі підстави оголосити підозру і визнав порядок її вручення законним. Що стосується визначення альтернативного запобіжного заходу - застави у 100 млн грн - то ми вивчатимемо це питання, хоча я схиляюсь до того, що ми оскаржуватимемо це рішення, оскільки потрібно визначитися, чи забезпечує розмір застави виконання Насіровим своїх процесуальних обов'язків", - розповів Симків.

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Окрім того прокурор вважає, що ризику втечі Насірова з України в разі внесення ним застави немає, а також каже, що мінімум одну добу після внесення застави Насіров перебуватиме в слідчому ізоляторі, оскільки триватиме перевірка законності внесення застави. "Навіть якщо завтра він ці кошти внесе, то є доба для перевірки законності і дотримання процеури внесення застави, тобто він зможе вийти з СІЗО тільки наступного дня, у четвер".

Також прокурор додав, що Насірова повезуть до слідчого ізолятора міста Києва.

Стосовно можливості втечі Насірова з використанням паспорта громадянина Великої Британії, прокурор заявив, що суд зобов'язав голову ДФС здати не лише українські паспорти, але й будь які інші документи, які дають право на виїзд закордон. До того ж, він носитиме електронний браслет, що відслідковує його переміщення.

Прокурор наголосив, що слідству достеменно відомо про наявність у Насірова британського паспорта, і тому прокурори наполягатимуть на його здачі. А що стосується паспорта громадянина Угорщини, прокурор зауважив, що його наявність офіційно не підтверджена угорською стороною, а є лише оперативною інформацією детективів НАБУ щодо цього.

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Також він додав, що в разі нездачі Насіровим британського паспорта, прокуратура може клопотати про зміну запобіжного заходу, якщо у неї з'явиться інформація, що він намагатиметься залишити територію України, скориставшись цим документом.

Як повідомляв УНІАН, суддя Солом'янського районного суду міста Києва Олександр Бобровник частково задовольнив клопотання слідчих органів, обравши для голови ДФС Романа Насірова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів, до 30 квітня 2017 року, із можливістю внесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що прокуратура вимагала внесення застави у розмірі 2 млрд грн. Таким чином, суд зменшив розмір застави у 20 разів.

Довідка. 2 березня детективи НАБУ у лікарні «Феофанія» вручили Насірову повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр». У цей період Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов’язань вказаних підприємств, які не мали на це законних підстав та не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.