У виступі Росії в Гаазькому суді відчувається страх відповідальності – МЗС України

Про це Беца написала у Twitter.

«Сьогодні в Гаазі виступає РФ. Той самий наратив, маніпуляції, брехня. І відчувається страх відповідальності. Але все в житті як бумеранг», - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, представники РФ сьогодні, 7 березня, під час слухань у Міжнародному суді ООН відкидають звинувачення України – нібито жодних законодавчих чи фактичних підстав для запровадження тимчасових заходів немає.

У Міжнародному суді ООН триває другий день розгляду справи "Україна проти Росії", в рамках якої першочергово розглядається запит Києва на запровадження тимчасових заходів для РФ, які повинні захистити права українських громадян на звичайне життя. Запит розглядається як невідкладне питання.

Справу слухає суддівська колегія у складі 16 суддів під головуванням судді з Франції Ронні Абрахама (Ronny Abraham).

Українську делегацію, у складі якої 25 осіб, очолює заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

6 березня виступала українська сторона. Зеркаль закликала Гаазький суд "у світлі неминучих загроз, перед якими стоять українські люди, ухвалити рішення щодо тимчасових заходів". В суді також був зачитаний перелік тимчасових заходів, яких саме вимагає Україна. Усі вони стосуються дій Росії і спрямовані на те, щоби запобігти подальшій терористичній активності проти українських громадян та подальшій расовій дискримінації, зокрема в Криму. Також українські представники у своїх виступах детально обґрунтували справедливість та необхідність таких заходів.