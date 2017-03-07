Росія загрожує цивілізованому світу, потрібні нові санкції - дипломат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

«Росія вчинила акт агресії проти України, і Москва, в принципі, давно уже діє як не цивілізована держава, підриваючи міжнародний правопорядок – і діє навмисно та свідомо. Фактів дуже багато, наприклад – знищення, фактично геноцид чеченського народу, агресія проти Грузії, агресія проти України, всі фокуси, пов’язані з погрозою ядерною зброєю», - заявив він.

На переконання дипломата, Росія – це держава, яка налаштована сьогодні на підрив міжнародного правопорядку, яка не розуміє мови права, і яка керується правом сили.

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«Це не значить оголошувати війну ядерній державі, цю державу можна примусити до нормальної цивілізованої поведінки шляхом застосування економічних санкцій, тому що економічний потенціал Росії неспівставний з західним світом. Росія сьогодні інтегрована в світову економіку, і розірвання економічних зв’язків поставить цю державу на грань катастрофи, якщо західні держави усвідомлять усю небезпеку, яку криє в собі політика Росії та її цілі щодо західного світу», - вважає Василенко.

Нагадаємо, раніше Василенко заявив, що РФ не буде виконувати рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації, яке буде фіксувати зобов’язання Москви як правопорушника.