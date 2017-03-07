Росія загрожує цивілізованому світу, потрібні нові санкції - дипломат
Росія свідомо підриває міжнародний правопорядок та загрожує усьому цивілізованому світу, тому країни Заходу мають застосувати проти Москви нові економічні санкції, щоб примусити її поважати міжнародне право.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.
«Росія вчинила акт агресії проти України, і Москва, в принципі, давно уже діє як не цивілізована держава, підриваючи міжнародний правопорядок – і діє навмисно та свідомо. Фактів дуже багато, наприклад – знищення, фактично геноцид чеченського народу, агресія проти Грузії, агресія проти України, всі фокуси, пов’язані з погрозою ядерною зброєю», - заявив він.
На переконання дипломата, Росія – це держава, яка налаштована сьогодні на підрив міжнародного правопорядку, яка не розуміє мови права, і яка керується правом сили.
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«Це не значить оголошувати війну ядерній державі, цю державу можна примусити до нормальної цивілізованої поведінки шляхом застосування економічних санкцій, тому що економічний потенціал Росії неспівставний з західним світом. Росія сьогодні інтегрована в світову економіку, і розірвання економічних зв’язків поставить цю державу на грань катастрофи, якщо західні держави усвідомлять усю небезпеку, яку криє в собі політика Росії та її цілі щодо західного світу», - вважає Василенко.
Нагадаємо, раніше Василенко заявив, що РФ не буде виконувати рішення Міжнародного суду ООН у справі «Україна проти Росії» щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації, яке буде фіксувати зобов’язання Москви як правопорушника.