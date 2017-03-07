Тіллерсон запевнив Клімкіна в підтримці України в боротьбі з агресією РФ

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав журналістам за результатами зустрічі з Держсекретарем. Відео спілкування розміщене прес-службою МЗС України у Twitter.

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"Він запевнив мене, що Сполучені Штати будуть послідовно продовжувати підтримку України у боротьбі із російською агресією, що Україна є одним із ключових партнерів Сполучених Штатів в регіоні. Сполучені Штати будуть також послідовно підтримувати її на шляху реформ", - наголосив Клімкін.

"Ми також обговорили коло питань, яким чином Сполучені Штати можуть зробити більше в плані допомоги українським реформам, і звичайно, ми домовились проте, яким чином ми будемо працювати далі над ключовими викликами, які стоять перед нами. Я вважаю, що це була дійсно дуже хороша зустріч і дуже вдячний Державному секретарю за цю зустріч", - заявив український міністр.