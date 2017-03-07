Клімкін розпочав зустріч з держсекретарем США у Вашингтоні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін проводить зустріч з секретарем Державного департаменту США Рексом Тіллерсоном у Вашингтоні, повідомляється в Twitter Посольства України в США.

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«Прямо зараз проходить зустріч міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном», - йдеться в повідомленні.