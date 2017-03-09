У Путіна запевняють, що Росія визнає рішення суду в Гаазі за позовом України

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Російська сторона є учасником цього розгляду. Якби Росія не визнавала рішення суду, то, відповідно, вона б не була учасником цього розгляду», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи визнає Росія рішення Міжнародного суду ООН за позовом України проти Росії.

«Відбувається судовий процес, і тут потрібно діяти в тих межах, які передбачені для подібних процесів», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов у Міжнародний суд ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за скоєння актів тероризму та дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які скоїли низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса біля Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна наголошує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ упродовж розгляду справи Судом по суті.

6-9 березня в Суді в Гаазі відбуваються публічні слухання у справі «Україна проти Росії».