Третій день суду в Гаазі: Україна коментує вчорашні "аргументи" Росії (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН в Гаазі, сьогодні українська сторона висловить свої заперечення проти наданих представником Росії аргументів та позиції.

Завтра, 9 березня, слово знову буде надано російській стороні.

Засідання, як і попередні, розпочинаються о 10.00 за місцевим часом (11.00 за Києвом).

У Гаазі йде дощ, перед Палацом миру, де проходять слухання, пасуться два кролики. Охоронці зазначили, що тут понад 15 кроликів, оскільки для них створено безпечне середовище та гарні умови життя.

Представників російських ЗМІ, які висвітлюють процес, не побільшало: як і раніше самотньо осторонь сидить оператор телеканалу Russia Today.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

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Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

В МЗС України очікують, що Міжнародний суд ООН прийме рішення про застосування запобіжних заходів протягом кількох тижнів.