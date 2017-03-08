Суд у Гаазі: представник України навів аргументи на користь негайних заходів проти Росії

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідні аргументи виклав представник української сторони, доктор Гарольд Ко (Harold Hongju Koh).

Він також звинуватив представників РФ у "перекручуванні законів та фактів", "законодавчій акробатиці", а також запевнив Суд у тому, що тимчасові заходи треба запровадити невідкладно.

"Якщо говорити коротко, то цей Суд стоїть перед трагічною ситуацією, що потребує термінового врегулювання. Факти, представлені Україною, демонструють, що ситуацію необхідно вирішити невідкладно - як на сході України, так і в Криму.

Як і у попередньому позові, поданому проти Росії Грузією, цей Суд повинен призначити тимчасові заходи, тому що, по-перше, умови нестабільні і можуть швидко змінитися, по-друге, є вразливе населення, яке потребує вашого захисту, - це невинне цивільне населення України. По-третє, тому що триває напруга через продовження конфлікту. І, по-четверте, тривають атаки, що призводять до смертей, поранень та переміщень місцевого населення", - заявив Кох.

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Представник української сторони нагадав, що російська сторона зазначила, що "немає необхідності у запровадженні невідкладних заходів".

"Чому? Тому що МН17 вже був знищений, а атаки на цивільне населення, про які говорила українська сторона, були скоєні місяць тому?", - наголосив Кох.

За його словами, якщо влада Росії не віддасть наказ патрулювати свої кордони з Україною, то ще "більше небезпечної зброї може знову потрапити на схід України вже завтра, а жахливі атаки на цивільних в Авдіївці сталися тільки тиждень тому".

"Дозвольте мені наголосити, що Україна не планувала у цьому Суді навести всі факти порушень Росією міжнародного права чи підтвердження приналежності Криму. Ваше завдання - вирішити, чи може Україна зараз дозволити собі тимчасові заходи захисту у той час, коли Суд продовжить розглядати позов. Законодавча акробатика, яку ми чули від представника Росії, полягає у тому, що міжнародні правила, які застосовуються до інших держав, не застосовуються до РФ. Все, про що просить Україна цей Суд, - це використати свої повноваження, щоб захистити невинних українських громадян, які знаходяться під загрозою дискримінаційних та терористичних атак й культурного зникнення. Без тимчасових заходів, встановлених цим Судом, РФ продовжить грати за власними правилами і робити протилежне вимогам Конвенцій (про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - УНІАН), а розплачуватиметься за це невинне цивільне населення", - заявив представник України.

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Він констатував, що наразі Україна просить Суд змусити Росію припинити поставки озброєння та надання допомоги через кордон групам, які здійснюють терористичні атаки проти цивільних (на Донбасі), та припинити культурне знищення українців та кримських татар у Криму.

"Якщо Росія не причетна до цих кримінальних дій, то вона не потерпатиме від будь-яких обмежень у той час, коли ця справа буде розглядатися", - підкреслив Кох.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, оскільки постачає озброєння терористам на Донбас, та Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, розгорнувши кампанію з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

7 березня представники РФ у Суді відкинули всі звинувачення України, вони запевнили, що Росія виконує свої зобов'язання в рамках обох конвенцій.