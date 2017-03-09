МЗС: Відповідальність Росії за катастрофу MH17 неминуча

12:35, 09 березня 2017
Політика
2256 0

 Відповідальність Російської Федерації за катастрофу літака «Боїнг 777» (рейс MH17) у липні 2014 року в небі над Донецькою областю неминуча.

Уламки збитого над Донбасом MH17 / REUTERS

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала в Twitter.

Читайте такожУ Путіна запевняють, що Росія визнає рішення суду в Гаазі за позовом України

"З російських свідчень очевидно, що великий страх викликає справа МН17. Справа сама по собі не зникне. Доказів багато. Відповідальність - неминуча", - заявила речник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, в Міжнародному суді ООН сьогодні проходять завершальні слухання у справі за позовом України до Росії в частині можливого запровадження на прохання Києва тимчасових попереджувальних заходів для Москви.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Позов України до РФ у суді ООН
Теги: #ООН#МЗС#MH17