МЗС: Відповідальність Росії за катастрофу MH17 неминуча

Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала в Twitter.

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"З російських свідчень очевидно, що великий страх викликає справа МН17. Справа сама по собі не зникне. Доказів багато. Відповідальність - неминуча", - заявила речник зовнішньополітичного відомства.

Як повідомляв УНІАН, в Міжнародному суді ООН сьогодні проходять завершальні слухання у справі за позовом України до Росії в частині можливого запровадження на прохання Києва тимчасових попереджувальних заходів для Москви.