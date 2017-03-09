МЗС: Відповідальність Росії за катастрофу MH17 неминуча
12:35, 09 березня 2017Політика
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Відповідальність Російської Федерації за катастрофу літака «Боїнг 777» (рейс MH17) у липні 2014 року в небі над Донецькою областю неминуча.
Уламки збитого над Донбасом MH17 / REUTERS
Про це речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца написала в Twitter.
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"З російських свідчень очевидно, що великий страх викликає справа МН17. Справа сама по собі не зникне. Доказів багато. Відповідальність - неминуча", - заявила речник зовнішньополітичного відомства.
Як повідомляв УНІАН, в Міжнародному суді ООН сьогодні проходять завершальні слухання у справі за позовом України до Росії в частині можливого запровадження на прохання Києва тимчасових попереджувальних заходів для Москви.
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