Експерт пояснив, чому в Росії слабо висвітлюють засідання Міжнародного суду в Гаазі

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив експерт Віктор Мироненко.

«Якщо ви не відчуваєте своєї правоти, відчуваєте, що ваша аргументація слабка порівняно з опонентом, то цілком природна реакція – якомога менше про це говорити з точки зору суддів, які стежать за висвітленням цієї проблеми в Росії і Україні, і з точки зору громадської думки в самій Росії», - сказав Мироненко.

«На мій погляд, будь-якій об'єктивній людині, яка зацікавлена в реальному розумінні ситуації, зокрема й у Росії, в експертному співтоваристві, політичному співтоваристві, звичайно, зрозуміло, що Росія надає серйозну підтримку озброєннями, людьми, особовим складом цим сепаратистським угрупованням», - зазначив експерт.

Він переконаний, що в частині обвинувачення Росії у фінансуванні тероризму Україна виглядає дуже переконливо в суді.

«Зрозуміло, що не можуть ці сепаратистські, а по суті, терористичні угруповання, які не можуть вести два-три роки війну без серйозної фінансової та іншої підтримки. Тут у суду навряд чи будуть розбіжності й інші думки. На мій погляд, це очевидно», - сказав Мироненко.

За його словами, хоча «російська партія війни» на всіх рівнях заперечує участь у боях на Донбасі, але доказів цього достатньо.

Разом з тим Мироненко вважає, що по другій частині позову, щодо дискримінації в Криму, українській стороні буде набагато складніше довести свою правоту, оскільки «це дуже слизька тема, і можна займатися довго міжнародною правовою еквілібристикою».

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Експерт наголосив, що рішення суду в Гаазі є надзвичайно важливим для російського суспільства, хоча навряд чи змінить політику Росії.

«Відчуття правоти своєї чи не своєї – це дуже сильна людська якість. У російській культурі ця тяга до справедливості... Це є в характері російської людини. Російська людина за всіх її недоліків чутливий до цього аспекту. Пам'ятаєте, у Пушкіна в «Борисі Годунові»: «Не можу молитися за царя Ірода, Богородиця не велить». Хоч би як була людина дезінформована масовою пропагандою, відчуття справедливості у думаючих людей залишається», - сказав Мироненко.

За його словами, в глибині душі людина прекрасно розуміє, хто порушив чиї кордони, хто перебуває на чиїй території, і хто перший почав», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Україна подала позов у Міжнародний суд ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які скоїли низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса біля Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

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Крім того, Україна наголосила, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь у кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

Україна просить Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ впродовж розгляду справи Судом по суті.

6-9 березня в Суді в Гаазі проходять публічні слухання у справі «Україна проти Росії».