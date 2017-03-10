НАБУ розпочало розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника Грицака

Про це повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

«10 березня Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного збагачення першого заступника голови Служби безпеки України (ст. 368-2 Кримінального кодексу України)», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що підставою для реєстрації кримінального провадження, відповідно до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, стали матеріали журналістських розслідувань.

Розслідування даних фактів доручено Головному підрозділу детективів НАБУ.

Раніше речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook повідомила, що Демчина звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження і перевірити оприлюднену у ЗМІ інформацію про його статки.

«Журналісти виявили величезну зацікавленість до «декларації» про доходи першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Повірте, що він сам не менш зацікавлений у ретельній перевірці інформації про себе, поширеній у ЗМІ. Павло Демчина написав відповідну заяву до НАБУ з проханням зареєструвати стосовно нього кримінальне провадження, у рамках якого перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали», - написала вона.

За словами Гітлянської, Демчина впевнений, що «поширена про нього інформація є неправдивою».

Як повідомляли деякі ЗМІ, згідно з декларацією за 2015 рік, Демчина проживає у відомчому гуртожитку СБУ, не має власного житла, автомобілю чи заощаджень. При цьому його цивільна дружина, яка є матір’ю його трьох дітей, є власницею елітних автівок та мешкає у розкішному заміському маєтку.