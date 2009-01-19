Шефу СБУ закидають, що він «незаконно» сам себе... призначив

16:02, 19 січня 2009
Політика
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Москаль судиться з Наливайченком

Геннадій Москаль
Народний депутат України, член депутатської групи «Народна самооборона» Геннадій МОСКАЛЬ звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з адміністративним позовом про усунення Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Служби безпеки України і заборонити йому в подальшому на публічній службі виступати в якості т. в. о. голови СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», причиною звернення до суду Г.МОСКАЛЬ називає те, що дану посаду В.НАЛИВАЙЧЕНКО "присвоїв собі сам в незаконний спосіб".

Окружний адміністративний суд м. Києва розпочав розгляд даної справи, повідомляє "Народна самооборона".

Наступне засідання відбудеться 6 лютого 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня ц. р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до Верховної Ради подання на призначення В.НАЛИВАЙЧЕНКА головою Служби безпеки України.

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