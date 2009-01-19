Експерт називає головний плюс газових домовленостей Києва з Москвою

Директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло ГОНЧАР упевнений, що на сьогодні головним плюсом досягнутих домовленостей між Києвом та Москвою є усунення посередника із схеми газопостачання між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром». Про це експерт заявив у коментарі УНІАН.

Водночас експерт підкреслює, що для оцінки переговорів між прем’єр-міністрами України Юлією ТИМОШЕНКО та Росії Володимиром ПУТІНИМ, які відбулися 17 січня, поки недостатньо інформації. На думку М.ГОНЧАРА, швидше за все, йдеться про узгодження ціни на російський газ та його транзит територією України на перший квартал 2009 р. У подальшому ця ціна буде знижуватися, переконаний експерт.

За оцінками М.ГОНЧАРА, саме у першому кварталі Україна не має потреби закуповувати дорогий газ. «Швидше за все, за ціною, яка буде зафіксована в рамках угоди на перший квартал, уряд України реально не закуповуватиме газ, або ці закупки будуть мінімальними. Бо у підземних сховищах накопичено достатній ресурс газу, щоби пережити три холодних місяці", - вважає експерт.

Як відзначає М.ГОНЧАР, "не варто вдаватися до апокаліптичних настроїв. Хоча питання ціни транзиту лишається для України проблематичним, але варто почекати підписання конкретних домовленостей, щоби робити остаточні висновки щодо вигідності чи невигідності нових умов закупівлі та транзиту російського газу».

Як повідомляв УНІАН, зараз Ю.ТИМОШЕНКО перебуває з робочим візитом у Москві. Очікується, що під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО разом з главою Уряду Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ будуть присутні при підписанні контрактів між НАК «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» про прямі поставки російського газу в Україну, а також документів про умови транзиту російського газу територією України до країн Європи.