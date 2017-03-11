У ЄС немає "плану Б" у разі нератифікації Нідерландами Угоди про асоціацію з Україною - посол

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі сподівається, що Сенат Нідерландів (верхня палата парламенту) успішно ратифікує Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, бо у ЄС немає плану "Б".

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Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

"У нас немає плану “Б” через просту причину, що для нас вона має бути ратифікованою. Так що ми сподіваємося, що Сенат ратифікує цю Угоду. 27 країн-членів ратифікували. Європейський парламент ратифікував і Верховна Рада ратифікувала. Вона має бути ратифікованою", - заявив Мінґареллі.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Документ ще має ратифікувати верхня палата (Сенат). Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів. Джерело в дипломатичних колах повідомило УНІАН, що Сенат Нідерландів у квітні підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію України з ЄЄ.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС із 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ.

За результатами референдуму, що відбувся у квітні 2016 року і в якому взяли участь 32,28% виборців, понад 60% висловилися проти угоди з Україною. Референдум мав рекомендаційний характер.