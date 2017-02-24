Сенат Нідерландів у квітні підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС – джерело

За словами співрозмовника, нижня палата голландського парламенту підтримала ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і тепер має відбутися голосування в Сенаті (Верхній палаті парламенту), де, за інформацією джерел, є достатня кількість голосів для ухвалення позитивного для України рішення щодо Угоди про асоціацію.

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Крім того, співрозмовник агентства відзначив зусилля української дипломатії в прийнятті відповідного рішення, незважаючи на результати консультативного референдуму.

«Ми чекаємо, що у квітні вже може й Сенат (Верхня палата парламенту) ратифікує Угоду, після цього – ратифікаційні грамоти підписує король та їх передають до Брюсселя», – зазначило джерело.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів підтримала закон, внесений урядом країни, з пропозицією ратифікувати Угоду про асоціацію Україна-ЄС.

Документ ще має ратифікувати верхня палата (Сенат). Передбачається, що Сенат розгляне ратифікацію Угоди про асоціацію після запланованих на 15 березня парламентських виборів.

На сьогодні Нідерланди є єдиною країною ЄС із 28 країн-членів, яка досі не ратифікувала документ.

За підсумками референдуму, який пройшов у квітні 2016 року та на який прийшло 32,28 % виборців, понад 60 % висловилися проти угоди з Україною. Референдум має рекомендаційний характер.