Слухання за позовом України про порушення Росією Конвенції ООН з морського права призначено на 12 травня

Процедурні слухання у позові України щодо порушення Росією Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права призначено на 12 травня.

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Про це в інтерв'ю тижневику «Дзеркало тижня» заявила глава української делегації в Міжнародному Суді ООН, заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Слухання з процедурних питань призначено на 12 травня. Під час цього слухання вирішуватимуться організаційні питання. Цілком можливо, що російська сторона, щоб затягти процес, наполягатиме на тому, що суд має спочатку ухвалити рішення стосовно своєї юрисдикції, а вже після - розглядати справу по суті. Наша думка - неможливо розглядати питання юрисдикції суду без розгляду питання по суті», - зазначила Зеркаль.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня 2016 року Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права. В заяві МЗС наголошувалося, що офіційний Київ готовий довести в арбітражі, що Росія зухвало порушує суверенні права України на користування гарантованими правами в своїх морських акваторіях та на континентальному шельфі у прилеглих до Криму морських зонах, в тому числі права на природні ресурси континентального шельфу.

За даними МЗС, 22 грудня 2016 року за позовом України до Росії було сформовано трибунал, який на початку 2017 року мав розпочати розгляд справи «Україна проти Російської Федерації».

У МЗС очікують на перше рішення міжнародного трибуналу щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права не раніше 2019 року.