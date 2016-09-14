Порошенко доручив МЗС подати на Росію до суду через порушення морського права

Про це повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Twitter.

"Президент доручив МЗС порушити арбітражне провадження проти РФ через порушення нею Конвенції ООН з морського права", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 серпня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна завершила досудові консультації з РФ щодо суверенних прав у водах навколо окупованого Криму.

У липні міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявляв, що видобуток Росією газу у виключній морській зоні України в Чорному морі після анексії Криму стане предметом судових позовів.

Як зазначив міністр, це саме стосується і використання біоресурсів Чорного моря.

Українські морські прикордонники постійно виявляють факти порушень РФ норм міжнародного морського права, зокрема, на газових родовищах у морській економічній зоні України фіксуються бурові платформи та судна забезпечення під прапором Російської Федерації.

22 серпня Клімкін заявив, що міжнародний суд щодо порушення Росією суверенних прав України у водах навколо тимчасово окупованого Криму розпочнеться найближчими тижнями.