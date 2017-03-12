Виділення Україні $150 мільйонів на військові потреби має ще схвалити Сенат США - Чалий

Про це посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 8 березня Палата представників Конгресу США схвалила проект закону про асигнування на потреби Пентагону на 2017 рік.

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"Згідно з документом, на допомогу Україні у сфері безпеки і оборони виділяється 150 млн. дол. у рамках американського бюджетного 2017 року. Даний бюджетний рік завершується 30 вересня ц.р., а зазначені кошти стануть наявними після набуття згаданим законом чинності. Для цього він має бути ухвалений також Сенатом та підписаний президентом США", - зазначив посол.

Він пояснив, що ці кошти розраховані на використання упродовж не року, а, фактично, шести місяців. "І це вже абсолютно конкретні кошти під абсолютно реальні контракти", - додав Чалий.

Дипломат відзначив, що ці кошти передбачається спрямувати на фінансування проектів американської допомоги Збройним силам України, зокрема, таких як підготовка військовослужбовців, надання військової техніки та спорядження, постачання летальної зброї оборонного характеру (в разі відповідного рішення) тощо. Окрім того, перелік видів допомоги включає також розвідувальну підтримку збройних та безпекових сил нашої держави.

"150 млн дол. США є лише частиною коштів від загальної суми 350 млн дол. США, санкціонованої на потреби національної оборони України відповідно до чинного закону про бюджет США на 2017 рік", - сказав Чалий.

"Фактичний розподіл зазначених 350 млн дол. буде тривати і після 1 жовтня 2017 року. Але правда і в тому, що це не відбудеться автоматично. Українська сторона продовжує працювати з партнерами в Адміністрації та Конгресі США з метою максимального використання потенціалу фінансової допомоги Сполучених Штатів у безпековій сфері", - пояснив посол.

Разом з тим він зауважив, що безпекова допомога США для України складається не лише з бюджету Пентагону, а також включає асигнування, що виділяються на зазначені цілі у рамках бюджету Державного департаменту США, який на даний час ще не ухвалений.

"Тобто, говорити про остаточні обсяги американської безпекової допомоги для України можливо буде лише після завершення бюджетного процесу", - заявив Чалий.

Водночас, окрім виділення коштів на безпекову підтримку України, законопроект передбачає також повну заборону на здійснення Пентагоном будь-яких контактів з російським АТ “Рособоронекспорт”, доки Російська Федерація не виконає низку умов, серед яких виведення російських збройних сил з території АР Крим та припинення дій, спрямованих на перешкоджання контролю уряду України за територіями на сході країни.

"Так що це - однозначно перемога! Більше 4 000 000 000 гривень, наданих на безповоротній основі, використання яких суворо контролюється, фактично без корупційних ризиків - без сумніву, посилять обороноздатність України", - наголосив Чалий.

"А от чи буде і надалі не зменшуватися допомога Україні в сфері безпеки і оборони залежить від національної стратегії безпеки США, розвитку ситуації з агресією Росії, дипломатичних зусиль України і створення відповідних умов для ефективного використання цієї допомоги, яка надається стратегічним партнером України - США", - підсумував посол.