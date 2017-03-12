Путін одержимий створенням нової геополітичної архітектури - Яценюк

Про це він сказав у коментарі для статті у виданні The Telegraph, передає РБК-Україна.

"Ми не єдина країна в небезпеці. Нова глобальна архітектура дійсно може виникнути", - сказав лідер партії "Народний фронт". За словами Яценюка, президент Росії Володимир Путін "одержимий створенням нової геополітичної архітектури".

"Він (Яценюк. – ред.) прямо говорить до західних лідерів: почніть демонструвати державницьку політику або побачите, як світ, яким ви його знаєте, зазнає колапсу", - йдеться в статті.

Автор наголошує, що сьогодні Яценюк не має посади у владі, проте "Народний фронт", який він очолює, досі є другою за величиною фракцією парламенту і має шість постів в уряді.

"Він (Яценюк, - ред.) досі має слово в українській політиці і його чують західні політики та дипломати". "Я хочу донести сигнал, що Україна має залишатися на радарах Сполучених Штатів, Сполученого Королівства та всієї Європи", - цитує Яценюка автор.

Автор статті підкреслює, що риторика президента США Дональда Трампа про "застарілість" НАТО і "спекуляції навколо зняття санкцій проти Росії в обмін на "домовленості" з Володимиром Путіним викликали тривогу в українській столиці".

Втім, Яценюк відзначає недавню зміну тону з боку Білого дому: "Хороша новина полягає в тому, що після поїздки прем'єра (Великої Британії, – ред.) до Філадельфії і Вашингтона ви, я сподіваюся, на тих самих позиціях щодо НАТО, щодо непохитної підтримки України, а також щодо розуміння реальної загрози, яку Росія представляє для держав-членів НАТО, Великої Британії і ЄС".

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"Очікували, що нова адміністрація терміново скасовуватиме санкції. Цього не відбулося. Погляньте на останню промову віце-президента Пенса на Мюнхенській конференції з безпеки, заяви Метіса і Тіллерсона. Вони слідували практично такій самій лінії, як попередня адміністрація", - додав Яценюк.

У статті наголошується, що війна на сході України "продовжує забирати життя і кошти", і згадано, що Яценюк збільшив військові видатки, які на даний час становлять 5% від ВВП України – "величезну частина бюджету". Автор підкреслює: "Публічно політики і дипломати в Москві, Києві та Європі говорять, що немає альтернативи мирному плану, погодженому президентом України Петром Порошенком і паном Путіним у Мінську в лютому 2015 року. Насправді, продовження бойових дій та серйозні розбіжності між Києвом і Москвою у тлумаченні умов угоди означають, що вона зайшла у глухий кут".

Відповідаючи на запитання, яким може бути реалістичний результат, Яценюк наголошує: "План "А" – це повне і всебічне виконання Мінських домовленостей. Планом "Б" могло б бути - жити з цим як із замороженим конфліктом. Ми не готові до цього - насправді це було б неприйнятно. Але є дедалі більш висока ймовірність цього".

За словами Яценюка, Україна не буде підривати Мінський процес, "але є й інші потенційні формати для переговорів, які можуть бути розглянуті, - можливо, залучення Сполучених Штатів і Великої Британії, які разом із Росією були підписантами Будапештського меморандуму 1994 року, що гарантував територіальну цілісність України".

Також, зазначає видання, Яценюк хотів би бачити більш надійну військову підтримку з боку США, особливо для боротьби з складним радіоелектронним обладнанням, яке Росія випробовує на сході України.

"Бракує сильного політичного лідерства в Україні, в країнах ЄС, та в інших країнах. Саме тому на цьому ґрунті ростуть популісти", - сказав він.

Раніше Яценюк заявляв, що Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України.