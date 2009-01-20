У Ющенка знову рахували ціну транзиту: з результатом Тимошенко не зійшлося

Українська сторона неодноразово заявляла про готовність поступового переходу на європейські формули ціноутворення на обидва параметри: ціни на газ на кордоні Україна – РФ і ставки транзиту газу через територію України.

При формуванні позиції на українсько-російських переговорах про співпрацю у газовій сфері в 2009 і наступних роках українська сторона мала би враховувати досвід інших європейських країн.

Про це йдеться у коментарі Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО щодо формул розрахунків ціни на газ для України і тарифів для транзиту газу через територію України, надісланому УНІАН прес-службою Президента України.

Як відзначає він, в Європі застосовується єдина методологія розрахунків ціни на газ. Однак для кожної країни застосовуються окремі конкретні формули розрахунків, що містять узгоджені в двосторонньому форматі з російською стороною сталі параметри, насамперед базову ціну на газ, за якою, з врахуванням національних особливостей формування енергетичного балансу, визначається реальна ціна на газ.

За параметрами, які характеризують національні умови формування енергетичного балансу, до України подібна, наприклад, Угорщина, в той час, як, наприклад, Румунія принципово відрізняється, оскільки частка російського газу в румунському балансі природного газу складає лише близько 17%, що за обсягами становить близько 4 млрд. куб. м на рік.

Угорщина у першому кварталі 2009 року отримуватиме газ за ціною близько 400 доларів США за 1000 куб. м з подальшим поквартальним її зниженням до середньорічної 270 доларів США за 1000 куб. м. Вартість транспортування газу до Угорщини через територію України при ставці транзиту 1,7 долара США за 1000 куб. м на 100 км складає 22 долари США за 1000 куб. м. Отже, розрахована за принципом «нет-бек» середньорічна ринкова ціна газу для Угорщини на українсько-російському кордоні складає 248 доларів США за 1000 куб. м.

При застосуванні вищезазначених умов формування ціни для України і запропонованої російською стороною знижки у 20% від ринкової ціни, середньорічна ціна газу для українських споживачів на українсько-російському кордоні мала би складати 199 доларів США, підкреслює Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Натомість, зазначає він, російська сторона пропонує на перший квартал 2009 року встановити для України фактичну ціну 360 доларів США за 1000 куб. м природного газу, яка вираховується за 20% знижкою від базової ціни 450 доларів США. Отже, для України пропонуються гірша ціна на газ, ніж для інших європейських країн, зокрема Угорщини.

Окрім цього, російська сторона вимагає зберегти у 2009 році транзитну ставку 2008 року – 1,7 долара США за 1000 куб. м на 100 км, чим порушується принцип паритету щодо приведення до ринкових значень і ціни на газ, і транзитної ставки.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадує, що у 2008 році в рамках українсько-російського діалогу щодо співробітництва в газовій сфері на рівні Президентів і прем`єр-міністрів двох держав та керівників уповноважених господарюючих суб`єктів (НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром») були досягнуті домовленості і взяті взаємні письмові зобов`язання про поетапний перехід до ринкових економічно обґрунтованих і взаємоузгоджених двох цінових параметрів: ціни на імпортний природний газ для споживачів України і ставки на транзит газу через територію України.

В європейських країнах, подібних до України за умовами транспортування природного газу, ставка на транзит природного газу в 2008 році складала в середньому 4 долари США за 1000 куб. м на 100 км. В той час, як в Україні ставка транзиту складала 1,7 долара США.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, враховуючи згадані вище українсько-російські домовленості і письмові взаємні зобов`язання, зокрема, принцип паритету при формуванні ціни на газ для України і ставки на транзит по території нашої держави, при наданні російською стороною 20% знижки від ринкової ціни 248 доларів США, українська сторона зобов`язана надати російській стороні 20-відсоткові знижки на ставку транзиту, тобто 20% від вищенаведеної ринкової ставки транзиту, що складає близько 3,2 долара США за 1000 куб. м на 100 км.

Очевидно, що Україна як найбільший оптовий покупець російського природного газу (близько 55 млрд. куб. м на рік) і найпотужніший його транзитер (80% від обсягів усіх поставок до Європи) має підстави розраховувати на значну сталу знижку ціни на газ від ВАТ «Газпром» при економічно обґрунтованій ставці транзиту, що удвічі вища за минулорічну. Це нормальна ринкова практика, підкреслює Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» підписали договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Ціну на газ, визначену в цьому договорі, сторони поки не називали. Але перед підписанням документів заступник голови правління ВАТ «Газпром» Олександр МЕДВЕДЄВ заявив, що середньорічна ціна за газ для України в 2009 році може становити менш як 250 доларів за тисячу кубометрів.

Після церемонії підписання газових контрактів на 2009-2019 роки прем`єр-міністр Російської Федерації В.ПУТІН заявив, що Україна одержала в 2009 році знижку на газ 20% із збереженням ставок транзиту на рівні минулого року – 1,7 дол. на 100 км за 1 тисячу кубометрів газу.