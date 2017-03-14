Чернівецька облрада ухвалила звернення щодо підтримки економічної блокади ОРДЛО

14 березня, під час засідання позачергової сесії Чернівецької обласної ради, депутати підтримали звернення до Верховної Ради, Президента та Кабінету Міністрів України щодо торговельної блокади окупованих територій Луганської та Донецької областей. Ініціатором розгляду цього питання виступила фракція УКРОП. Документ зачитав її представник у раді Ігор Малишевський. Проект рішення УКРОПу взяли за основу та доповнили кількома пунктами, зокрема, щодо покарання винних за розгін блокувальників на станції Кривий Торець. Загалом за звернення проголосували всі 37 депутатів облради, які були присутні на засіданні. Всього у Чернівецькій обласній раді 64 обранці.

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«Ми переконані: залишатися осторонь подій, які зараз відбуваються на сході України, неможливо. У той час коли наших однопартійців, котрі стоять на захисті інтересів громадян і блокують злочинну торгівлю з терористами, затримують, ми об’єднуємося проти такого свавілля влади. Цинічний бізнес слід припиняти, і наш обов’язок – заблокувати торговельно-економічні відносини з ворогом», – зауважив голова фракції УКРОП Віталій Ткачук.

Чернівецька облрада у своєму зверненні зокрема вимагає:

• припинити будь-які стосунки з ОРДЛО як злочинними терористичними угрупуваннями, ухваливши закон «Про тимчасово окуповану територію України»;

• заборонити торгівлю товарами російського виробництва в Україні;

• позбавити банки Російської Федерації ліцензій та права працювати на території України;

• визнати АТО війною, яку веде проти України агресор – Російська Федерація;

• взяти під контроль Української держави стратегічні об’єкти, які перебувають у руках представників російського бізнесу.

Нагадаємо, аналогічне звернення на позачерговій сесії в ніч з 13 на 14 березня ухвалила Чернівецька міська рада.