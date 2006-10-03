Що може зацікавити німців в Україні?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на перспективних для співпраці українсько-німецьких проектах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави сказав сьогодні у Берліні під час зустрічі з представниками німецьких ділових кіл.

Зокрема, за його словами, особливої ваги набирає співпраця у такій галузі як енергетика. В цьому контексті він підкреслив перспективність нафтопроводу «Одеса-Броди-ЄС».

«Зараз завершуються політичні консультації з цього проекту по всьому маршруту. Переконаний, що це один з найперспективніших проектів для Європи, який бере свій початок в Каспії, проходить через Кавказ, Україну в Європу», - зазначив він.

При цьому Президент підкреслив, що це - генеральний проект, навколо якого існуватиме ціла низка інших проектів, пов’язаних, зокрема з будівництвом нафтопереробного заводу, а також розвитку хімічної промисловості.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна має великий потенціал в сфері виробництва електроенергії, і сьогодні виступає її експортером.

«Досягнуто домовленість з енергетичним департаментом Євросоюзу, що в найближчі роки ми через Бурштинський острів підключаємося до європейської енергосистеми, і проходимо період адаптації до неї», - сказав Президент.

Крім того, він підкреслив, що Україна надзвичайно зацікавлена в енергозберігаючих технологіях і програмах – починаючи від сфери поставок газу до Європи. В цьому контексті він зазначив, що Україна готова з цієї точки зору розглянути весь маршрут постачання газу до Європи. При цьому, за його словами, за оцінкою експертів, економічний ефект від застосування енергозберігаючих програм в цьому секторі може становити 1,5 млрд. метрів куб. газу.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна дуже зацікавлена в співробітництві з німецькими партнерами у розвідці і видобутку енергоресурсів в Україні, зокрема на шельфі Чорного моря. Він нагадав, що 8 місяців тому в Україні був проведений конкурс, в результаті якого для розвідки і видобутку нафти і газу на шельфі Чорного моря було виділено 14 тис. квадратних кілометрів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив на потребі партнерів в сфері авіабудування. За його словами, зараз Україна володіє близько п’ятьма проектами літаків, які сьогодні традиційно займають нішу в пасажирських і вантажних перевезеннях, випереджаючи, як правило, інші світові розробки на 10-15 років.

За словами В.ЮЩЕНКА, це стосується літака Ан-70, який пройшов усі випробування, і отримав необхідні ліцензії, літака Ан-148 та деяких інших проектів.

Крім того, Президент зазначив, що Україна потребує партнерів у галузі суднобудування.

Також Президент запропонував вийти на співпрацю в реалізації космічних технологій і програм.

Звертаючись до німецьких підприємців, В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна має добрий економічний базис та кадровий потенціал. В цьому контексті він закликав представників німецьких ділових кіл вийти на новий рівень співпраці і посилити економічні зв’язки між двома державами.

У зустрічі з Президентом з українського боку брали міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ, радники Президента Віталій КЛИЧКО і Дітмар ШТЮДЕМАНН та інші особи.

З німецького боку у зустрічі брали участь понад 20 представників найбільших німецьких компаній і корпорацій, зокрема «Даймлер-Крайслер АГ», «Сіменс АГ», «Фольксваген АГ», представники банківського і юридичного сектору, а також керівництво «Східного комітету німецької економіки» та «Німецько-українського форуму».