Литвин готовий заповнити губернаторські місця своїми людьми

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає повернення своїх однопартійців на губернаторські посади.

Про це він заявив учора на прес-конференції у Новограді-Волинському, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

В.ЛИТВИН наголосив, що позиції Народної партії у регіонах є досить міцними.

"Я хотів би, щоб закріплювали не мої позиції, які наразі міцні, а щоб закріпили позиції Житомирської області, України та регіонів загалом. А для цього треба було брати людей, які працювали в областях і є моїми соратниками та моєю командою. Треба, щоб їх повернули на роботу. Я кажу це загалом", - сказав він (на прес-конференції був присутній екс-губернатор Житомирщини, народний депутат від Блоку Литвина і голова Житомирської обласної організації Народної партії Микола РУДЧЕНКО).

В.ЛИТВИН наголосив, що Народна партія готова запропонувати цим людям, "якщо буде підтримка, щоб вони із затишної Верховної Ради повернулися туди, де буде найбільше проблем".