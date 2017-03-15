Висловлювання Аксьонова про монархію в Росії підпадають під статтю про екстремізм – ЗМІ

У висловлюваннях «голови» окупаційної влади Криму Сергія Аксьонова про монархію в Росії є ознаки екстремізму. Про це повідомляє агентство FlashCrimea з посиланням на джерело в місцевому управлінні Слідчого комітету РФ.

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«Висловлювання Аксьонова про зміну форми правління - під ряд статей кримінального кодексу РФ, але, як ви самі розумієте, без санкції згори ніхто ніякого розгляду і переслідування проводити не буде», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, однією зі статей, під яку точно підпадають висловлювання Аксьонова, є стаття 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності), максимальне покарання за якою становить до 4 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Аксьонов в ефірі телеканалу «Перший Кримський» заявив, що вважає необхідною для Росії нову форму правління - монархію. На його думку, РФ необхідна єдиноначальність: оскільки в країни є зовнішній ворог, президенту потрібно більше прав, «аж до диктатури».

Як повідомляв УНІАН, 15 березня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не підтримують ініціативу окупаційної влади Криму ввести в Росії монархію і диктатуру.

«Президент неодноразово вже говорив на цей рахунок, він, скажімо так, без оптимізму ставиться до подібних ідей», - сказав Пєсков.

Він зазначив, що протягом останніх п'яти років президент РФ неодноразово змушений був у тому чи іншому контексті відповідати на такі питання.