Черкаська міська рада засудила торгівлю з ОРДЛО

Документ також містить вимогу визнати антитерористичну операцію війною, а Російську Федерацію – агресором.

Проект відповідного рішення зачитав на сесії представник УКРОПу Артур Акопян.

«Сьогодні очевидним є те, що через корупційні схеми псевдореспубліки, контрольовані Кремлем, наповнюють свої бюджети, з яких фінансується діяльність терористів, зокрема, й боєприпаси, якими вони ведуть вогонь по наших військах. Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв'язана Російською Федерацією проти України, триває, будь-які економічні стосунки з окупованими територіями можуть здійснюватися лише в правовому полі України», – йдеться у зверненні.

Читайте такожРівненська міська та обласна ради підтримали блокаду та засудили розгін її учасників

Зважаючи на викладене, міська рада вимагає:

1. Створити спеціальну Тимчасову слідчу комісію та надати принципову оцінку діям силовиків під час штурму редуту учасників економічної блокади на переїзді ст. Кривий Торець в смт Щербинівка Донецької області.

2. Визнати факт війни з Російською Федерацією, а саму РФ – агресором та окупантом.

3. Негайно ухвалити закон про окуповані території. Всі економічні стосунки з окупованими територіями здійснювати виключно в межах та обсягах, передбачених цим законом.